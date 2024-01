La pizzeria brianzola con l'impasto al Pata Negra, acqua al fieno e cacao

Un rito di gusto che si assapora morso dopo morso. Croccante all’esterno, morbida ma non troppo. In formato classico o al padellino, gourmet. In Brianza c'è una pizzeria che sperimenta nuovi abbinamenti, a partire dagli impasti per raccontare storie, sapori, piaceri. Il segreto? Materie prime di alto livello e ingredienti insoliti come il burro di Pata Negra o l’acqua di peperoni.

Al Rito di Carate Brianza, tra vecchi mobili ed espositori di una farmacia dei primi del ‘900, nelle sale in stile retrò, si può scegliere tra la pizza classica realizzata con un impasto a basso contenuto di glutine, fatto con farine di tipo 1, farina di mais e di riso rosso integrale. Oppure la pizza al padellino con impasti a base di ingredienti come pomodori fermentati, acqua di fieno, cacao, frutti rossi. Oppure si può scegliere la “taste experience”: un vero e proprio percorso guidato attraverso una scala di sapori che permette di assaggiare diversi gusti di pizza. E sono sempre diverse. A volte seguono un ingrediente, a volte le stagioni a seconda delle proposte in e fuori menù. Come per esempio la Tartufo Experience, un percorso che comprende assaggi di pizze con tartufo bianco del Lazio o la Pata Negra Experience a base di Patanegra 5J.

Ogni pizza non è solo il risultato di una ricetta, ma di mesi di studio e prove tecniche. Al risultato finale, Massimo Pasqual e Fabio Citterio, fondatori de Il Rito, ci sono arrivati anche grazie alla consulenza di Alessandro Trezzi - guru della pizza scientifica, e di una personale ricerca di prodotti d’eccellenza. “Abbiamo creato insieme una pizza diversa e innovativa, partendo da materie prime di altissima qualità che selezioniamo personalmente. - raccontano i proprietari - Il Rito nasce per dare ai clienti un luogo in cui mangiare e bere bene allo stesso tempo. Per questo oltre a prodotti come il pomodoro di Eccellenze Nolane, la farina bio del Mulino piemontese Viva la farina, i formaggi di Ferdy Wild, al Rito si possono trovare il fior di latte e la mozzarella di Azienda Agricola Dassogno, il Patanegra 5J uno dei migliori al mondo di cui siamo anche Brand Ambassador”.

Ma si possono trovare anche le alici del Cantabrico con due anni di maturazione sotto sale, che vengono pulite e dissalate quotidianamente. Massimo e Fabio, da qualche tempo, hanno deciso di intraprendere anche una collaborazione con l’Azienda Agricola Semetella di Nocera Umbra, da cui acquistano verdura e ortaggi bio. L’origano e i capperi di Pantelleria, invece, arrivano dall’azienda Kazzen, la spalla cotta è di Capitelli, i salumi di Bettella.

Impasto al burro di patanegra, al cacao e ai frutti rossi

Pata Negra e cacao. Un accostamento irriverente, insolito. Le pizze al padellino infatti non sono quelle che ci si aspetta. L’Assoluto di Pata Negra, ad esempio, ha una base fatta con cacao, nocciole e burro di Patanegra, ed è condita con stracciatella di Latte della Fattoria Dassogno, Pata Negra Jamón 5J de Bellota 100% Ibérico, pomodorini datterini confit, olio al basilico e basilico fresco. C’era una volta in Giappone, invece, è una pizza con un impasto a base di pomodori fermentati, tecnica tipica della cucina giapponese, olive taggiasche, rosmarino e olio evo. A fine cottura viene condita a freddo con guanciale Wagyu Onishi A5, peperone affumicato, cipolla in agrodolce, maionese al Wasabi, germogli, rafano grattugiato e crumble mandorle. Oppure la Tartufata: impasto con fieno, semi di girasole e acqua aromatizzata al fieno, condita con stracciatella di latte, culatta di Montagna, jus di fondo bruno e tartufo Bianco.

La pizza dolce? Anche in questo caso l’impasto è protagonista. Realizzato con impasto ai frutti rossi fermentati e guarnita con frutti rossi freschi, cremoso al limone, gel di lampone, tegola al cacao e nocciole.