In bicicletta vista lago: l'idea per una gita con i bambini

Vorresti trascorrere un pomeriggio in sella alle due ruote, e stai cercando un percorso panoramico facile da percorrere insieme ai tuoi bambini?

La ciclopedonale del Lago di Oggiono e Annone, parte della Ciclovia dei Laghi, è l'ideale.

Il lago di Oggiono e Annone è il più grande lago brianzolo. La sua ciclopedale, lunga 14 chilometri, è costituita prevalentemente su un circuito dedicato. Per percorrerla a piedi si impiegano circa quattro ore, in bicicletta molto meno (evenutalmente, è possibile anche noleggiare una e-bike con Ple-Bike, paertendo dalla Fattoria Donzeno).

Con dislivello minimo, la Ciclopedonale del lago di Oggione e Annone passa dal Campo dei Fiori, regala pacifiche viste sul lago, sfiora prati perfetti per il pic-nic e spot in cui stendere l'asciugamano per prendere il sole. Ci sono persino diversi pannelli didattici per l'osservazione della fauna che popola il lago.

La macchina la si può lasciare nel paese di Isella: in questo modo, si va ad imboccare la ciclovia tra il lago e il cavalcavia della ss36.