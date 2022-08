In spiaggia in Lombardia: dove andare per una fuga dalla città

Vuoi regalarti una breve fuga dalla città, per trovare un po' di refrigerio? Le opzioni sono diverse, pur senza uscire dalla Lombardia. A suggerirle è la Regione stessa, sul suo profilo Instagram.

Lenno (lago di Como)

A Lenno, tra le più belle località del lago di Como, ci sono due spiagge libere. Una è di sassi, e sorge ai piedi del promontorio che ospita la Villa del Balbianello (una passeggiata fino a lì è d'obbligo!). L’altra è in realtà un piccolo prato: per raggiungerla devi andare all’attracco per la navigazione e scendere la scalinata che raggiunge il lago. Se preferisci una comodità maggiore, puoi invece optare per il lido di Lenno coi suoi lettini e ombrelloni.

Ispra (lago Maggiore)

Ispra, in provincia di Varese, ha un lungolago bellissimo. Lo puoi percorrere a piedi oppure in bicicletta, e puoi posare il tuo telo e la tua sdraio in un'infinità di punti, scegliendo tra la sabbia, il prato e gli scogli. Oppure puoi optare per la spiaggia libera nei pressi dell'Eurotam, e magari approfittare della giornata per visitare le vecchie fornaci che un tempo servivano a produrre la calce e che oggi sono un museo di archeologia industriale.

Marone (lago d'Iseo)

A Marone, poco distante da Montisola, ci sono tre spiagge libere: La Spiaggetta (Via Roma), Parco Rosselli (Via Cristini) e La Baia del Sol (Frazione Vello). La spiaggia libera di Marone è chiamata anche la “Piccola Tahiti”, per il suo paesaggio e i suoi colori. Spiaggia di sassi bianchi, ha una vista straordinaria ed è raggiungibile attraverso le scale site nel parco della Biblioteca Comunale. Attenzione, però: le acque diventano subito profonde.

Limone del Garda

Famosa proprio per le sue spiagge (Spiaggia Grostol, Spiaggia Cola, Spiaggia Tifù e Spiaggia Fonte Torrente San Giovanni), Limone del Garda vanta un ampio arenile, acque limpide e la possibilità di praticare diversi sport acquatici. Grazie alla ricca vegetazione, trovare angoli d'ombra è molto semplice.

Fiume Serio

In provincia di Bergamo, a poca distanza da Milano, il Fiume Serio è ricco di spot per fare il bagno e per prendere il sole. La sua spiaggia più nota è Coston Beach, al ponte del Costone di Casnigo, per via delle acque smeraldo. Attenazione però: la balneabilità non è consentita in tutte le zone.