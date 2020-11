Indovina l'esatto numero di foglie di un bonsai: lissonese vince 6mila euro in buoni spesa

Si chiama Daniela e viene da Lissone la concorrente che, mercoledì 11 novembre, ha vinto quasi 6mila euro a "È sempre mezzogiorno", la trasmissione di Antonella Clerici in onda su Rai Uno.

Come ha fatto? È riuscita nell'impresa (difficilissima) di indovinare l'esatto numero di foglie di un bonsai. Daniela ha dato la risposta corretta, 2039, e si è accapparata l'ambito montepremi: 5mila e 900 euro in buoni spesa Md.

"Una bella vincita!" ha sritto Antonella Clerici sul suo profilo Instagram, postando la foto dell'assegno. "La cosa bella è che la signora ha una figlia che lavora in un supermercato e prima di giocare ha espresso vicinanza a tutto il personale che é occupato in quel comparto in questo momento così difficile. Il destino l'ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa Md di 5900 euro. Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram".

Allegati