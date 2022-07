Un giovane brianzolo è l'insegnante di italiano più seguito del web

I follower della sua pagina Instagram sono 206.000, mentre gli iscritti ai corsi sul suo sito sono 5.000: sono i numeri di Davide Delgrossi, ex dipendente di Google e oggi creatore e amministratore della pagina Instagram “Italian with Davide”.

Ventisei anni, residente a Vimercate, Davide è riuscito a trasformare la sua passione per l’insegnamento delle lingue in una professione a tempo pieno. Questo grazie al lockdown, che ha necessariamente spinto le persone al lavoro e all’educazione online.

Com'è nata “Italian with Davide”

Proprio come racconta Davide, tutto è iniziato durante la pandemia, quando ha deciso di voler insegnare italiano alla sua fidanzata finlandese.

Dopo aver effettuato una ricerca sui corsi online di italiano, Delgrossi si è accorto che l’insegnante con maggiore seguito era una ragazza originaria dell’Est Europa senza nessun legame con il nostro Paese. Così, ha deciso di mettersi in gioco per offrire sul web un insegnamento dell’italiano autentico e derivato dalla nostra cultura.

Non senza rischi, ha lasciato il posto da dipendente presso Google dando vita, con tanto impegno e dedizione , a “Italian with Davide”. Parliamo di un profilo Instagram con 206.000 followers, in continua crescita, su cui il giovane vimercatese pubblica contenuti sulla lingua italiana.

Provenienti da tutto il mondo, i followers di "Italian With Davide" possono apprendere diversi aspetti della nostra lingua attraverso svariati video e reel sul lessico, la grammatica e la pronuncia. Molti sono americani, inglesi e australiani, ma di origini italiane. Persone che non hanno mai avuto la possibilità di imparare l’italiano e che vedono nell'apprendere la nostra lingua un modo per avvicinarsi alle loro origini, sentendosi a casa.

Più che un influencer, Delgrossi si considera un content creator a cui piace influenzare positivamente le persone, coinvolgendole ad imparare l’italiano. Pensa infatti che l'educazione online sia un modo fantastico per avvicinare le persone fisicamente e culturalmente lontane.

L’effetto dei social sulle persone? Secondo il 26enne ex Google, nonostante in molti ne facciano un uso sbagliato, i social sono un mezzo tra i più utili per l’educazione e l’insegnamento online. Anche della lingua italiana.