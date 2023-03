In Lombardia c'è un'isola abitata da una sola persona

Forse non sapevi che, a poco più di un'ora d'auto da Monza, puoi visitare un'isola con... un solo abitante! L'Isola Comacina, l'unica isola del lago di Como, è abitata solamente da un custode. Ma andiamo con ordine.

Appartenente al comune di Tremezzina, l'Isola Comacina è lunga solo 600 metri. Ha un'origine glaciale, ed è privata: inizialmente di proprietà di Augusto Giuseppe Caprani, fu ceduta al re Alberto I del Belgio nel 1917, che la donò allo Stato Italiano. Infine, lo Stato la cedette all’Accademia di Belle Arti di Brera. Giovanni Beltrami, il presidente, si impegnò a realizzare un villaggio per artisti (ancora oggi esistente).

Oggi, sull'Isola Comacina, si può ancora vedere l'antica chiesa barocca di San Giovanni coi resti di murature romane e tardoromane, e l'Area archeologica della chiesa di Santa Lucia. Ciò che più incuriosisce, tuttavia, è il fatto che qui ci viva un solo abitante: un custode dell'Accademia di Brera. La sua casa porta la firma dell'architetto razionalista Pietro Lingeri.

L'Isola Comacina può essere raggiunta via lago, per mezzo della Navigazione Lago di Como o in taxi-boat da Ossuccio. Per visitare il parco archeologico è necessario acquistare il ticket di ingresso.