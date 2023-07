L'Isola di San Biagio, o Isola dei Conigli, un paradiso naturale con un panorama mozzafiato

A Manerba del Garda, a un'ora e mezza d'auto da Monza, esiste un'isola dalla storia speciale.

L'Isola di San Biagio, chiamata anche Isola dei Conigli per i tanti coniglietti che la popolavano, può essere raggiunta a piedi percorrendo l'itsmo di sabbia, oppure in taxi boat a seconda della stagione. Il costo d'ingresso è di 10 euro, ma è gratis per chi soggiorna al Camping di San Biagio (la proprietà dell'isola appartiene infatti al campeggio).

Perché è speciale? Perché è un piccolo paradiso naturale, in cui noleggiare lettini prendisole godendosi una vista mozzafiato sul lago di Garda. E perché la sua storia è cominciata moltissimi anni fa quando, si dice, veniva utilizzata per provare grosse armi. Aperta dalle 9.00 alle 18.00 dall'inizio di maggio alla metà di settembre, il modo migliore per raggiungerla è dirigersi a Porto Torchio (il Parcheggio Isola dei Conigli costa 7 euro per l'intera giornata). Da qui, se il livello dell'acqua è basso, si può camminare verso l'isolotto. In alternativa, sempre da Porto Torchio, si può prendere il taxi-barca che la raggiunge (al costo di 6 euro).

Sull'isola è vietato fare pic-nic, ma si può usufruire del chioschetto per il ristoro.