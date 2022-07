Johnny Depp, Charlize Theron e gli altri: cosa ci fanno i divi di Hollywood in Lombardia?

La Lombardia come Hollywood. Sono tanti i vip che in questi (caldissimi) giorni si trovano nella nostra regione, non lontani da Monza. Parliamo di attori e attrici di fama mondiale che, chi per lavoro chi per vacanza, si trovano in terra lombarda. Una combinazione davvero inusuale di coincidenze e lavori in corso hanno portato in questi giorni la nostra terra a brillare di stelle.

Cominciamo dal più scontato ma non per questo meno amato, perché in Lombardia (a Laglio, Como) ha la sua seconda casa. Si tratta di George Clooney che si trova in Italia a Villa Oleandra già da dieci giorni. George Clooney e sua moglie Amal si sono concessi una serata romantica sul Lago di Como, dove sono stati ripresi e fotografati. L'attore di Ocean's Eleven, 61 anni, ha indossato una camicia blu navy e jeans, mentre Amal, 44 anni, splendida, si è presentata con un mini abito di paillettes verde. Un capo prezioso firmato Ermanno Scervino. Inevitabilmente le immagini di questa serata glamour hanno fatto il giro del mondo.

Svelato quasi del tutto il mistero sulla presenza di Charlize Theron e Uma Truman già avvistate tra lago di Como e quello d'Iseo. Le due attrici si troverebbero in Lombardia per girare alcune scene di The old guard 2, una fortunata serie di Netflix. Le riprese sono previste tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto sulla litoranea del Sebino bergamasco meglio conosciuto come il lago d'Iseo. Secondo i colleghi dell'Eco di Bergamo, mancherebbero gli ultimi timbri per i permessi che darebbero il via alla macchina Netflix e si prevedono scene molto adrenaliniche tra inseguimenti, droni, macchine da presa di ultima generazione, carrelli e macchinari apposta per le scene sulle strade tutte curve che costeggiano il Sebino. Per soggiornare però le due star avrebbero scelto un hotel segretissimo sul lago di Como e, ma per ora sono solo voci, si muoverebbero da una zona all'altra della Lombardia con un elicottero messo a disposizione dalla produzione.

Infine attesissimo nelle prossime ore nel Bresciano Johnny Depp che insieme a Jeff Back terrà lunedì 18 luglio un concerto tornando al suo primo amore, la chitarra. Dimenticato il turbolento matrimonio con Amber Heard e il processo super mediatico che ha visto Depp uscirne (almeno parzialmente) vincitore il divo americano ha deciso di ricominciare con la musica. Era stato annunciato semplicemente come “Very Special Guest”, la spalla d'onore dell'esibizione di Jeff Beck al Vittoriale degli Italiani. Ora finalmente svelato, basta il nome e nulla più: Jeff Beck feat. Johnny Depp, il leggendario chitarrista e l'attore-musicista suoneranno insieme sul palco vista-lago di Gardone Riviera. Non è la loro prima uscita collegiale, non sarà l'ultima: anzi, saranno avvistati in Italia anche all'Umbria Jazz e il 20 luglio a Pordenone, e poi in tour in tutta Europa, e ancora insieme (così pare) per la pubblicazione dell'album.

La Lombardia nei prossimi giorni sarà una vera passerella di stelle internazionali: tutte a meno di un'ora di macchina da Monza.