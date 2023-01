Jore, il diciottenne brianzolo che ha conquistato "Amici"

Lorenzo Longoni, in arte Jore, è entrato a far parte del cast di "Amici" domenica 8 gennaio. Diciottenne brianzolo, cresciuto a Robbiano e trasferitosi poi a Seregno, Jore ha vinto la sfida contro Cricca conquistando un banco nel talent show condotto da Maria De Filippi. A seguirlo sarà ora Rudy Zerbi.

Qualche tempo fa, Jore aveva provato ad entrare ad AreaSanremo 2022 con il brano "Solo Tu", ma non era riuscito a passare le selezioni. Poi, il 2 gennaio 2023, è stato convocato per un provino ad "Amici". Provino che ho sostenuto davanti a Maria De Filippi, Rudy Zerbi ed Arisa. Scelto per andare in sfida contro Cricca, ha avuto la meglio sul concorrente del talent grazie alla "freschezza del suono e l'aderenza al mercato discografico”. Dopo una breve quarantena Jore entrarà dunque nella scuola, e proverà ad accedere al Serale che comincerà il prossimo marzo.

Lo scorso luglio, Jore ha pubblicato insieme ad Ekil il suo primo EP. "Nel nostro piccolo siamo riusciti a realizzare un EP e solo a pensarci è qualcosa di davvero gratificante. Questo è il risultato di perdite, voglia di rinascere, litigi, voglia di risolverli, incomprensioni, mille paranoie, rimpianti, sbronze, cuori rotti, emicranie costanti e voglia di rinchiudersi in casa per poi impazzire dalla voglia di uscire con i soliti amici. In questo EP abbiamo voluto spaziare su diversi generi proprio per metterci alla prova senza mai mettere da parte le emozioni perché alla fine viviamo tutti delle stesse, spero che questo ep possa piacervi, essere compreso al meglio e chissà…magari aiutarvi in qualche modo" scriveva su Instagram presentandolo. Ora, eccolo prepararsi a portare la sua musica in una tra le maggiori reti televisive italiane.