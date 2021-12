Labirinto della Masone, un luogo magico a un'ora e mezza da Monza

Il Labirinto della Masone dista da Monza un'ora e mezza d'auto.

Sito vicino a Parma, a Fontanello, è stato creato da Franco Maria Ricci secondo un'idea avuta circa trent’anni fa, nel periodo in cui aveva spesso come ospite lo scrittore argentino Jorge Luis Borges.

Tra biforcazioni ed enigmi, il Labirinto della Masone ha aperto al pubblico nel 2015. Completamente realizzato in bambù con l’idea di restituire a una parte di Pianura Padana il contado e le città vicine, al suo fianco sorge un Museo casa della collezione d’arte di Ricci, una bblioteca con 15 mila volumi d’arte e anche un bar e un ristorante, oltre che a un archivio.

A comporlo sono circa 200mila piante, ordinatamente disposte a creare il labirinto più grande labirinto esistente. Altre tra i 30 centimetri e i 15 metri, appartenenti a venti specie diverse, delineano un percorso lungo tre chilometri. Un labirinto a forma di stella a otto punte, ispirata ai labirinti romani. Un luogo in cui fermarsi a riflettere, per lasciar correre i pensieri.

Il Labirinto della Masone è aperto tutti i giorni tranne il martedì (l’orario invernale è dalle 9.30 alle 18.00 con l’ultimo ingresso alle 16.30). I biglietti si possono acquistare online sul sito del Labirinto: al momento del checkout si prenota anche la visita, che occuperà almeno un’ora e mezza. Attualmente, vista la situazione relativa al Covid, tutti i visitatori over 12 potranno entrare solo se muniti di Green Pass (a chi non ne fosse in possesso durante il controllo, il biglietto non sarà rimborsato).

Se si volesse usufruire dei biglietti Esselunga, vi sono accessi riservati dalle 10.30 alle 16.30 dal lunedì alla domenica (tranne il martedì). Bambini sotto i 6 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti, guide turistiche autorizzate e soci ICOM entrano gratis.