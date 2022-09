Nel cuore della Brianza, ha aperto le porte un gigantesco labirinto nel mais

Un labirinto nel mais, nel cuore della Brianza: il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto ha inaugurato la nuova attrazione lo scorso 3 settembre. Un'attrazione unica, che ha già conquistato grandi e piccini, aperta nei giorni di raccolta e realizzata su 10mila metri quadrati. Il costo per il labirinto è di 3 euro (e tutti i minorenni devono essere accompagnati da un adulto).

Il labirinto è aperto dal martedí al venerdí dalle 15:30 alle 18:30, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Orari, questi, in cui è possibile trasformarsi in agricoltori per un giorno raccogliendo le mele. Per effettuare la raccolta non serve prenotare, e non vi sono costi d'ingresso. Tuttavia, le mele che si raccolgono vanno poi acquistate.

Infine, chi lo vuole, può pranzare al Frutteto del Parco previa prenotazione chiamando o mandando un Whatsapp al 392 0700638.