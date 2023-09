Arrivano i laboratori di pittura al buio (con drink incluso): ecco come partecipare

Sei in cerca di idee per una serata alternativa, senza allontanarti troppo da Monza? Paint in the Dark, in arrivo a Milano il prossimo ottobre, è un laboratorio di pittura al buio con drink incluso.

Già organizzato con successo in diverse capitali europee, andrà in scena all'Ostello Bello. La masterclass sarà ambientata in un'atmosfera retro-futuristica illuminata al neon: qui sarà possibile liberare il proprio artista interiore, mentre si sorseggia un drink. Non si tratta di una lezione di pittura, ma di un'ora e mezza in cui dare sfogo alla propria creatività, sotto la guida di un artista. Riservato ai maggiori di 18 anni, e in programma unicamente dall'8 al 10 ottobre, include un drink di benvenuto (vino, birra, bibite). Un'idea insolita da vivere in coppia, tra amici oppure in solitaria.

L'evento può essere prenotato tramite la piattaforma Fever, al costo di 38 euro a persona.