Croissant arcobaleno e bozzetti come in un atelier: Veronica e l'arte della pasticceria francese in Brianza

Remercier. In francese significa ringraziare. E non c'è modo migliore che farlo con un dolce. Donato, condiviso o semplicemente assaporato. E dietro ogni gioiello di dolcezza a cui dà forma, Veronica Vinci ci mette anima e cuore. Trentacinque anni, una formazione con studi da geometra, un passato lavorativo in un ufficio tra progetti e disegni ingegneristici, e poi il salto nel vuoto per dare forma al suo sogno: aprire un laboratorio di pasticceria francese. Creare dolcezze che potessero far sorridere il cliente e chiunque le gustasse. E così poco più di un anno fa ad Agrate Brianza, in via Marco d'Agrate, è arrivato un angolo di Francia in Brianza.

Un'avventura imprenditoriale che oltre al sapore di dolce e di buono ha tra gli ingredienti anche l'amore perchè Remercier è un progetto che ha preso forma dalla passione e dal lavoro di Veronica e del suo compagno, Marco Basile, 38 anni.

Un amore nato otto anni fa in una palestra e una passione per la pasticceria che hanno coltivato e deciso di reinterpretare proprio da sportivi. "E' curioso che io faccia proprio questo lavoro e che nella mia vita abbia messo piede in una pasticceria solo due volte" racconta Veronica a MonzaToday. "Dei dolci non mi era mai importato nulla, seguiamo diete ma ogni tanto volevamo mangiare qualcosa di buono e nel weekend mi mettevo all'opera. Ho iniziato con una crostatina e mi sono stupita perchè era davvero buona". E così Veronica ha iniziato a studiare, a leggere ricette e ha imparare da autodidatta quasi tutto quello che sa dell'elegante arte della pasticceria francese.

"Ho lavorato per tanti anni nel settore dell'ingegneria e col tempo ho sempre represso questa mia inclinazione. A scuola gli insegnanti mi incentivavano a intraprendere studi nel campo dell'arte ma nella vita poi si prendono altre strade". Quel bivio però a Veronica si è presentato anni dopo e ha capito subito che era la sua strada. E ha iniziato a percorrerla. Nel logo del suo laboratorio, Remercier, ha voluto fondere le sue due anime, quella tecnica e quella creativa della cucina. "L'immagine si rifà agli strumenti tecnici del disegno e richiama la triangolazione del taglio dei croissant. La forma geometrica richiama il mio vecchio lavoro e parla di me. E penso che anche nella pasticceria ci sia un po' di geometria".

"Durante la settimana, anche in ufficio, in pausa pranzo, studiavo e cercavo ricette poi a casa le mettevo a punto e mi mettevo al lavoro. Ho aperto la mia pagina Instagram e ho iniziato facendo i croissant. E dopo tre anni che provavo da sola, ho deciso di seguire un corso per perfezionare ciò che era a livello casalingo perfetto" ha spiegato.

Nel laboratorio di pasticceria brianzolo si possono trovare croissant arcobaleno, neri - al carbone vegetale - o colorati, di tre diverse misure per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Ma anche pain au chocolat dove il profumo del burro e la scioglievolezza della pasta avvolgono in un abbraccio di sfogliature il cioccolato. Ma anche monoporzioni, torte e gioielli di dolcezza che oltre a essere buoni sono belli. Studiati, disegnati su misura tanto da prendere forma da bozzetti che Veronica realizza che sembrano usciti da un atelier di moda. "Mi piace disegnare e ciò che disegno è un modello, presentando la torta sotto forma di fumetto mi focalizzo sull'obiettivo: studiare, stratificare, vedere la sezione di un dolce su carta mi permette di arrivare subito all'obiettivo di ciò che dovrò realizzare" spiega Veronica.

Oltre alle metarie prime freschissime di alta qualità, Remercier ha tre ingredienti segreti: "la passione ce l'hanno tutti, io in quello che faccio ci metto energia, forza e cuore". Un laboratorio dove Veronica ogni giorno inizia alle cinque e mezza e per ore - spesso anche 15 - impasta, crea, prepara. Dolci francesi soprattutto perchè la pasticceria d'Oltralpe la affascina. "E' curioso che io il francese nemmeno lo conosco. L'ho imparato leggendo ricette, da sola. E riesco a tradurlo. Ma mi sono innamorata della delicatezza della pasticceria francese, credo che nella creazione ci sia maggiore eleganza così come nella presentazione e adoro i contrasti di sapori, senza eccesso di dolcezza".

Un concetto di pasticceria che nasce dal bisogno di soddisfare le esigenze del cliente e di creare, per dar forma ai suoi desideri, un prodotto che sia unico. "Un pasticcere crea dolci a catena, io realizzo brioche di un colore diverso ogni giorno a seconda dell'estro: ho paura della noia. Se dovessi pensare di fare 100 torte uguali, morirei. Il mio obiettivo è coccolare il cliente, accoglierlo, renderlo partecipe della creazione per far capire che sta comprando un qualcosa di qualità da una persona che lo fa col cuore e non un prodotto visto in vetrina come uno dei tanti".

Dolci che nascono da studio, amore e ricordi. Come la torta del cuore di Veronica. "La mia torta preferita è in assoluto la Saint'Honorè: sa di infanzia. Era la torta che tutti mangiavamo nelle cerimonie classiche, con il suo retrogusto di alcolico e di pan di spagna che in realtà, nella sua originale versione francese è qualcosa di diverso. E da quel trauma, in età adulta, l'ho trasformata nella torta più bella elegante in assoluto. La preparo a tutti i miei compleanni, è una torta che richiede molte lavorazioni ma dà sempre grandi soddisfazioni". Una piccola opera d'arte dove l'eleganza delle geometrie incontra la morbidezza delle creme in un tripudio di bontà ad ogni morso.