LaSabri Gamer sceglie Carate per dare alla luce il suo primo figlio

LaSabri Gamer, vero nome Sabrina Cereseto, ha annunciato su Instagram la nascita del suo primogenito: Dante. "Ciao amore nostro, sei la cosa più bella della vita".

Quasi due milioni di followers su Instagram, 2,2 di iscritti al suo canale YouTube, LaSabri Gamer ha scelto l'Ospedale di Carate per partorire il suo primo figlio. La youtuber, che lo scorso anno aveva raccontato di essere stata colpita dal papilloma virus e che da tempo sognava di restare incinta, ha annunciato la gravidanza in primavera. "Mille esami, punture, ormoni e alla fine sei arrivato da solo mentre era già iniziata la stimolazione per la fivet.

Nella vita non dovete mai perdere le speranze, perché il vostro regalo vi sta solo aspettando" scriveva su Instagram a settembre.

All'Ospedale di Carate era già stata ricoverata per 9 giorni, qualche settimana fa. Ora è tornata per partorire, insieme all'inseparabile compagno Alessio Bourcet / Pika Palindromo (anche lui youtuber).

Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2008, e poi ad Italia's Next Top Model, la monzese classe 1988 LaSabri Gamer è tra le youtuber più note in Italia del mondo dei videogames. Nei suoi video gioca, ma parla anche di temi importanti: il bullismo, l’omofobia, il razzismo. E si occupa anche di ginnastica, fitness e vita sana. Un mix, questo, che l'ha resa amatissima dai giovani (e non solo).