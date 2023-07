La piazza brianzola trasformata in un ristorante all'aperto con 450 posti a sedere

Il centro di Lazzate si trasforma in un grande ristorante all’aperto con ben 450 posti a sedere. Conto alla rovescia per il taglio del nastro dell’edizione “Vacanze nel borgo 2023” tradizionale appuntamento estivo promosso dall’amministrazione comunale del borgo brianzolo per regalare serate di festa, divertimento e buon cibo a chi resta in città.

Il 28, 29, 30 luglio e poi il 4,5.6,10,11,12,13 agosto piazza San Giovanni XXIII si trasformerà in un grande ristorante: il menù comprende fritto misto, grigliate, salamelle e altri piatti della tradizione che verranno direttamente serviti ai tavoli. Non mancheranno musica e area attrezzata per i più piccoli.

Per chi vuole è possibile prenotare il proprio tavolo direttamente on line (indicando anche eventuali esigenze come per esempio presenza del proprio amico a 4 zampe, oppure di un passeggino o della sedia a rotelle), oppure presentandosi direttamente la sera.