Lettera aperta di una donna obesa: "Vi spiego come si vive pesando 120 chili a Monza"

Essere obesi o in sovrappeso è un problema. Non tanto estetico quanto invece per la salute e il benessere. Secondo i dati più recenti in Italia ci sono oltre 25 milioni di persone in sovrappeso o obese (23 milioni di adulti e 2,2 milioni di bambini e adolescenti, tra i 3 e i 17 anni).

Un problema che riguarda anche Monza e la Brianza. L’ospedale Pio XI di Desio organizza tre giornate di visite gratuite (il 4 marzo, l’1 aprile e il 15 aprile) per le persone che stanno affrontando il problema.

"Gentile Redazione, mi chiamo Sara e vivo a Monza. L'altro giorno sulle pagine del vostro giornale ho letto che l’ospedale Pio XI di Desio organizzerà tre giornate di visite gratuite per le persone che stanno affrontando il problema dei chili di troppo. Prendendo spunto da questo ho deciso di scrivervi. Sono obesa e vivo a Monza. E per quanto tutti facciano discorsi di salute e cerchino di parlare del peso come un problema fisico che può crearne altri molto seri (diabete, e cardiopatie, le patologie respiratorie, la depressione, le artropatie) la verità è che io, che ho 35 anni, girando per le strade di Monza mi sento additata e giudicata. Certamente, essere grasse o obese è un problema fisico ma lasciate che vi spieghi come ti distrugge questa cosa psicologicamente. Tutti ti guardano e non è una mia ossessione. Ti guardano con un occhio che giudica.

Tutti pensano che essere grassi sia una colpa, una semplice deboloezza, una questione di volontà. Se mi mancasse un braccio, per esempio, susciterei compassione. Il fatto di essere grassa per la maggior parte della gente è perché non so controllarmi. È una mia responsabilità che non merita comprensione ma solo scherno e sguardi di diniego. Vi siete mai chiesti da dove derivi la voglia di fare del male al proprio corpo? Se ci siano traumi dietro alla mia obesità o delle cause ormonali? Avete mai provato a non vedermi pigra ma come una persona malata che ha bisogno di aiuto?

La cosa che mi fa più male in questa mia condizione sono proprio i vostri sguardi. Tutte le mie giornate sono scandite da questo. Dal disagio e dalla paura del giudizio. Da questa ossessione per la taglia 40 che avete. Non esco più se non per andare al lavoro, dove ho qualche amico ma non partecipo con loro alle serate organizzate tra colleghi. Finché sono in ufficio tutto passa, ma fuori ho paura. Se vado a prendere mia figlia a scuola so che lei si vergogna, anche se mi dice di no, le leggo negli occhi che non sopporta quando la prendono in giro a causa mia e le dicono che diventerà come me anche se è magrissima. Le altre mamme sono perfette.

Con i loro vestiti dove una 44 è già troppo, la messa in piega e il trucco sono tutte perfette.

Ma io più vado avanti e più non ho neanche voglia di fare cose che potrei fare. Mi trascuro. L'unica via d'uscita dal mio corpo è il web. Dove non sono costretta a mostrare la mia foto, a definirmi in base ai chili. Ore e ore davanti al pc a pensare che le stesse persone (e non parlo di uomini ma di semplici amicizie) che mi trovano simpatica chattando con me se mi vedessero cambierebbero opinione. Peso 120 chili. Andrò a questi incontri ma anche dovessi ritrovare una forma salubre per il mio corpo il male e il dolore che mi ha causato la vostra superficialità di giudizio non se ne andranno mai.

Forse questo succede in tutte le città, ma non so se è un mio condizionamento, a Monza mi è sembrato un atteggiamento più radicato. Questa società parla moltissimo di body positive e accettazione del proprio corpo, ma è intrisa di grassofobia.

Gli esempi di grassofobia e di pregiudizi sul peso riguardano molti settori della nostra vita, a volte senza che ce ne rendiamo nemmeno conto. Non scrivo il mio cognome perché non voglio compassione e so già che come sempr pioveranno insulti. Spero di aver fatto riflettere qualcuno su come ci si sente soli per qualche chilo di troppo. Una solitudine che la medicina o una dieta non potà cura mai.