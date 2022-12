Un liceo della Brianza nell'ultimo video dei Boomdabash

C'è un po' di Brianza, nella band dei Boomdabash: il video di Heaven è stato girato (anche) all'IISS “M.K. GANDHI” di Villa Raverio.

"Heaven è nato in studio divertendoci, come è nel nostro mood" ha scritto su Instagram la band salentina. "È figlio di due grandi nostre passioni: gli anni 80 e la sua musica indimenticabile, e l'amore per il re-making musicale. Sognavamo da tempo di fare un brano con queste sonorità".

Basata su un campionamento di Heaven degli Eiffel 65, Heaven ha un video tutto da ballare. La sua realizzazione è stata affidata alla casa di produzione Borotalco, che ha chiesto all'istituto di poter girare alcune scene nei suoi ambienti. Così, gli studenti delle classi quinte si sono trasformati in attori. Il video è stato girato in un pomeriggio di dicembre, prima che la troupe si spostasse in una villa privata di Vergo Zoccorino.

A febbraio, il regista incontrerà nell'Aula Magna della scuola gli studenti, così da spiegare loro il progetto illustrando le diverse fasi di pre e post-produzione.