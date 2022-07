Lido di Montorfano, una riserva naturale tutta da scoprire

Sei in cerca di idee per una giornata di refrigerio, senza allontanarti troppo da Monza? Il Lido del Lago di Montorfano dista poco più di 30 chilometri, ed è la soluzione perfetta per una domenica in famiglia o per un pomeriggio d'evasione in settimana.

Sito per l'appunto a Montorfano, in provincia di Como, regala un angolo di natura a poca strada dalla città. La cornice è quella della Riserva Naturale Lago di Montorfano, un lago di forma circolare che copre un’area di 51 ettari, circondato da sponde boschive e arricchito da una vegetazione acquatica che regala l'illusione d'essere altrove.

Seppur di piccole dimensioni, e con diverse aree libere, il Lago di Montorfano ospita un Lido attrezzato, ideale per una giornata tranquilla da passare tra sole, bagni rinfrescanti e momenti di relax all’ombra: gli ospiti possono noleggiare i lettini (a 4 euro) per rilassarsi sul grande prato verde, oppure stendere il loro telo. La zona balneabile è facilmente accessibile grazie a delle scalette di metallo che facilitano l’ingresso in acqua, e i bagni sono tutelati dalla costante presenza dei bagnini del lido.

Chi invece ama stare sdraiato al fresco può godere invece dell’ampia area alberata ricca di zone d’ombra.

Il costo d'ingresso al Lido? Gli adulti pagano 8 euro, i bambini dai 6 ai 12 anni 5 euro, mentre i bimbi fino a 5 anni entrano gratis. L'ampio parcheggio si rivela super comodo.