Piscine, tre spiagge e panorama mozzafiato: un nuovo lido vicino a Monza

Un piccolo assaggio d'estate senza andare lontano dalla città. Il Victoria Beach, nuovo paradiso sorto sulle ceneri del Lido di Menaggio, aprirà sul lago di Como in estate. Gli ultimi lavori dell'imponente restyling stanno per essere ultimati e la struttura, gestita dal Grand Hotel Victoria, è quindi quasi pronta per il suo atteso debutto a giugno, al più tardi l'1 luglio 2024.

Un'operazione milionaria, tra spese di affitto, riqualificazione dell'edificio e delle aree esterne, che, grazie al progetto dallo Studio Pe’ Architettura & Design di Carimate, darà all'ex Lido di Menaggio, come già accaduto al Lido di Cadenabbia, un volto decisamente nuovo dal sapore "Miami". Il Victoria Beach, che sarà aperto anche agli ospiti esterni all'Hotel, sarà dotato di due piscine, campo da padel, tre spiagge con cabine private e servizi. Naturalmente sono previsti anche un ristorante, due bar, un’area lounge, tutto come un dorato parco estivo sul lago di Como.