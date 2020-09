Ligabue sceglie il Bosco Chignolo di Triuggio per il video del suo nuovo singolo

Il nuovo singolo di Ligabue, "La ragazza dei tuoi sogni", ha una location tutta brianzola.

Il cantautore di Correggio ha scelto per il video la cornice del Bosco Chignolo di Triuggio. Le riprese sono state effettuate lo scorso 14 luglio, e il risultato sarà presentato in anteprima giovedì 10 settembre alle 20.30 su Rai 1, dopo il TG1 e prima della trasmissione "Techetechetè".

"La ragazza dei tuoi sogni" andrà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 11 settembre.

Una grande soddisfazione, per un bosco la cui storia inizia da lontano. Nel lontano dopoguerra, l'area denominata Chignolo (per la sua forma a cuneo) avrebbe dovuto essere trasformata da distesa di coltivazione di frumento e granoturco a pineta. Poi i contributi statali saltarono, e gli antichi proprietari decisero di impiantare un vivaio di pini "strobo" destinati nella loro breve vita alla macerazione per la fabbricazione di carta. Ma le tecnologie per la fabbricazione della carta cambiarono, e diventò antieconomico utilizzare gli alberi della pineta come materia prima. Così questa invecchiò, avvviandosi verso la morte. Fino a quando, nel 1989, l'amministrazione comunale col contributo del Ministero dell'Ambiente decise di aggiungere al patrimonio comunale una buona fetta di boschi e pinete, tra cui il Chignolo, con lo scopo di pulirle e conservarle.

Oggi, il Chignolo è uno splendido angolo verde. Che, grazie a Ligabue, s'appresta a diventare famoso.