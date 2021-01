Una ragazza brianzola nel cast de "La Caserma", il nuovo reality di Rai 2

Linda Mauri, modella ventiduenne di Nova Milanese, è nel cast de "La Caserma": per sei settimane, vivrà come un militare di inizio Novecento insieme ai suoi compagni

Mercoledì 27 gennaio andrà in onda su Rai 2 la prima puntata de "La Caserma".

Una sorta di reality, questo, che arriva dopo l'esperienza de "Il Collegio" e che vedrà ragazze e ragazzi vivere come i militari di inizio Novecento. Per sei settimane, i partecipanti vivranno in una caserma di montagna (a Levico, in provincia di Trento) senza cellulari né connessione. Dovranno sostenere dure prove d'addestramento, esercitazioni e sfide sotto il controllo di sei severissimi coach.

Tra i 21 partecipanti c'è anche Linda Mauri, 22enne di Nova Milanese. Modella, studentessa e sportiva, pratica acrobatica aerea e pole dance. Molto corteggiata, fatica a legare con le altre ragazze.