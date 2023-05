Perde il portafoglio con molti soldi dentro: Tarek il pizzaiolo lo trova e glielo riporta

Un gesto non scontato, specie di questi tempi. Eppure Tarek Ewida, pizzaiolo egiziano che lavora a Lissone nella pizzeria del fratello (Pizza Pazza di via San Rocco) non ci ha pensato due volte. Appena ritrovato un portafoglio si è affidato ai social e ha messo un post nel gruppo Sei di Lissone se... e in pochissimo tempo, potere della condivisione (in particolare della seignora Marta), ha trovato Danilo il suo legittimo proprietario che è andato a riprenderselo proprio alla pizzeria Pizza Pazza dove lavora Tarek.

I ringraziamenti di Danilo

È lo stesso Danilo, legittimo proprietario del portafoglio, a ringraziarlo pubblicamente:

"Vorrei aprire una pagina bella di questa giornata! Premetto che mi è spiaciuto leggere commenti superficiali, e a tratti fuori luogo sul ragazzo che ha trovato il mio portafoglio. È vero siamo nel 2023 e spesso capita di incappare in disonesti, omertosi e bugiardi. Per fortuna Tarek Ewida non è uno di questi! Ha una pizzeria in pieno centro ed è stato molto gentile!

Vorrei ringraziare anche l’altra signora che mi ha chiamato cercando il mio nome sul web e avvisandomi del post di Tarek che mi era sfuggito!

Non voglio cambiare il pensiero di nessuno, ma vorrei invitare le persone a credere nella comunità, nella benevolenza e nell’altruismo!

È difficile, io stesso molte volte non ci credo, ma ho iniziato a girare il mondo per conoscere le culture perché si! quelle sono diverse, ma le persone che le vivono sono proprio persone uguali a noi. Noi che viviamo della nostra cultura e che spesso emigriamo in altri paesi per cercare qualcosa che il nostro non da. Forse, forse non siamo così distanti. Grazie ancora Tarek per il gesto. Non appena potrò mangiare la pizza prometto di venirti a trovare presto! Viva i bei gesti, i bei cuori e le belle persone".

Tarek ha detto a MonzaToday che è un gesto che ha fatto col cuore, senza pensarci neanche un secondo anche perché il portafoglio era pieno non solo di soldi ma di carte e anche alcuni ricordi di famiglia.