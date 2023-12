A Lissone botti e petardi a ogni ora della notte: "Sono solo ragazzi". La polemica sul web

Botti e petardi a tutte le ore della sera e della notte e non solo a Capodanno. A Lissone questo sembra essere un problema concreto e frequente che è stato segnalato anche alle dovute autorità e di cui si discute animatamente sui social. Le scuole di pensiero sono due: chi parla di ragazzate chi invece è davvero infastidito e contro questa pratica.

"Avete rotto con questi botti, davanti ai giardini della banca D'Asti un botto allucinante ero dentro in macchina e ha vibrato tutta l'auto e mi è venuto un colpo", scrivono sul gruppo Facebook Sei di Lissone se...

Le segnalazioni per questo problema sono tante e da parte di molti cittadini che discutono del problema via social. Qualcuno prova a dire che, in fondo, siamo stati tutti ragazzi e che bisognerebbe essere tolleranti ma la maggior parte degli utenti non ci sta. Il rispetto va insegnato anche ai più giovani. Inoltre, come scrivono, ci sono anche uomini e donne non proprio giovanissimi che hanno questa abitudine e si divertono come adolescenti: "Magari fossero ragazzini e chi direbbe qualcosa. Io ho persone di 60 anni e oltre che me li scoppiano davanti casa e si divertono come se fossero dei 12enni... ho detto tutto"

Sembra proprio che i botti e i petardi, a Lissone, siano diventati una prassi e che la situazione stia sfuggendo di mano.

"Inutile difendere i ragazzini che si divertono. Lo sono stato anche io e li scoppiavo anche io, finché non arrivi a capire che non c'è niente di divertente soprattutto quando inizi a capire gli animali e sai il male che può procurargli. Oltre agli animali ci sono anche persone che possono spaventarsi. La colpa è dell'usanza portata avanti come se fosse divertimento e questo lo dimostrano le persone grandi che ancora lo fanno".

Anche nelle vostre città c'è questo problema?