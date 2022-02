“Lo show dei record” di Gerry Scotti va in scena all'Autodromo di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza, per gli amatori "il tempio della velocità", è stato la location scelta per le prove esterne della trasmissione di Canale 5 “Lo show dei record” condotto da Gerry Scotti. Ma non è tutto. Il noto conduttore, infatti, ha scelto l’autodromo brianzolo come set per il servizio fotografico per onorare i suoi 30 anni di carriera. Servizio realizzato per la rivista edita da Mondadori, “Chi”.

Due eventi importanti quindi, realizzati in un'unica occasione, entrambi con l’Autodromo di Monza a fare da scenario.

Quindici giorni, questo il tempo servito per la registrazione delle prove della competitiva trasmissione di Mediaset. Due settimane in cui pista e paddock hanno visto i partecipanti de “Lo show dei record” esibirsi in numeri spettacolari. La magia che contraddistingue il mitico autodromo è stata inoltre enfatizzata da gran parte delle scene girate in notturna, spettacolo che potrà essere apprezzato da tutti gli spettatori sintonizzati su Canale 5 al momento della messa in onda della trasmissione.

Realizzato dal noto fotografo Massimo Sestini, lo shooting celebrativo per la lunga e onorata carriera di Gerry Scotti ha visto come scenario i punti più suggestivi della pista.

Il celebre presentatore è stato infatti immortalato sul rettilineo e su alcune delle più rinomate curve del circuito monzese con una compagna d’eccezione, una storica Jaguar E 4.2 Coupè.