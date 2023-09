L'hotel migliore del mondo? Si trova a un'ora d'auto da Monza.

A decretarlo sono stati i 580 esperti che hanno stilato la classifica The World's 50 Best Hotels: Passalacqua, affacciato sul lago di Como e sito nel borgo di Moltrasio, è il miglior albergo in assoluto (al secondo posto si è classificato il Rosewood di Hong Kong, al terzo il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River).

Le sue 24 stanze fanno sentire come a casa, i giardini terrazzati sull'acqua sono spettacolari, e la sua storia è ricca di nomi illustri: nella villa in cui è stato realizzato hanno dormito Napoleone Bonaparte e Winston Churchill, mente il compositore Vincenzo Bellini scrisse qui La Norma e La Sonnambula.

Aperto solo due anni fa, il Passalacqua è di proprietà della famiglia De Santis, che possiede anche il Gran Hotel Tremezzo, sempre sul lago di Como.

In classifica si trovano anche altri hotel italiani, tutti a cinque stelle: il Four Seasons di Firenze (nono posto) Le Sireneuse di Positano (ventesimo) e il Borgo Egnazia di Savelletri (ventunesimo).