Impegnato in prima linea nelle campagne di sicurezza stradale e di prevenzione. Anche con i bambini, insieme alla polizia stradale. Beniamino Lo Presti, classe 1964, commercialista, presidente della concessionaria autostradale Milano-Serravalle e presidente del collegio sindacale dell'autodromo di Monza, ha pubblicato sui social un video in cui si mostra sorridente al volante di una Porsche lanciata sulla tangenziale nord in direzione di Monza a 150km/h in direzione della Statale 36.

Una manciata di secondi in presa diretta dall'abitacolo del bolide che procede da Cinisello Balsamo verso il capoluogo brianzolo in cui Lo Presti, in compagnia di un amico, guida la vettura. Il video, postato su Facebook (e ora rimosso) dal presidente della società che gestisce le tre tangenziali milanesi (A50, A51, A52) e l'autostrada Milano-Genova da Serravalle al capoluogo lombardo, ha scatenato la polemica.

La didascalia con cui ha accompagnato il post, il 2 settembre, è questa: "Un leggero momento di entusiasmo in auto".