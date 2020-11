A 10 anni sconfiggono il Coronavirus e sfidano Ibrahimovic

"Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole. Distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi!": queste le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo aver sconfitto il Coronavirus, ed essere stato scelto come testimonial dalla Regione Lombardia.

Ora la stella del Milan ha però due "avversari": sono i gemellini classe 2012 Lorenzo e Giacomo Mennitto.

"Voi non siete i gemelli Mennitto: mascherina e distanziamento, sempre! Dopo aver sconfitto il virus, i gemellini classe 2012 Lorenzo e Giacomo degli Under 10 hanno un messaggio per noi. Zlatan Ibrahimovic sei ancora sicuro di essere il più forte?Rispettiamo le regole e non sfidiamo il virus: solo così potremo tornare in campo presto" si legge sul profilo Instagram dell'Equipe 2020, la squadra di calcio di Cesano Maderno in cui i due militano.

Nel video, Giacomo e Lorenzo giocano nel salotto di casa. E invitano tutti a proteggersi.

Un video simpatico, che intende strappare un sorriso (e sensibilizzare) in un periodo sempre più complicato.