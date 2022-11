Leggiuno, la magia del Natale a un'ora e mezza da Monza

Da Monza, Leggiuno dista un'oretta e mezza d'auto. La distanza perfetta per una gita in giornata, se si vuole regalare ai propri bimbi tutta la magia del Natale.

In questo paesino sulle rive del Lago Maggiore, il 3 dicembre verrà inaugurato un villaggio di Natale con 500mila luci a LED. Il merito va a un abitante di Leggiuno, Lino Betti, che ha cominciato a collezionarle nel 1999. Anno, questo, in cui acquistò per 100 dollari le sue prime luci (in Brasile, Paese natale della moglie). Da quel momento, Lino non si fermò più. E la sua casa divenne la vera attrazione di Natale della zona. Con le lucine cominciò a creare grotte e renne, ma anche castelli e prati in fiore. Fino ad accogliere, nel suo ultimo anno, ben 140mila visitatori. Nel 2021, le luci di Natale di Leggiuno vivranno a Laveno Mombello. Qui, ogni giorno alle 17.30, comincerà lo spettacolo. Per la gioia di grandi e piccini.

Le luci di Natale potranno essere ammirate dal 3 dicembre all'8 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 23.00. Dal 3 al 25 dicembre (24 dicembre escluso), i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e lasciare la loro letterina. Dall'1º al 9 gennaio, invece, potranno incontrare la Befana con la sua magica scopa. Il costo del biglietto? 7 euro per adulti e bambini dai 13 anni, gratuito da 0 a 2 anni, 5 euro per i bambini tra i 3 e 12 anni e per i disabili (accompagnatore incluso). Per 18 euro è possibile acquistare online il biglietto VIP (www.lucinedinatale.it) con accesso saltafila e una tazza di cioccolata o vin brulè e una tazza da collezione.