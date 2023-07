Torrenti, sorgenti e cascate: tre luoghi in cui rinfrescarsi in Lombardia

Vuoi trovare un po' di sollievo dalla calura delle giornate estive? Ecco tre idee, senza uscire dai confini della nostra regione.

In Val Sanguigno, verso il rifugio Gianpace

La Val Sanguigno è l'area naturale a più elevata biodiversità del Parco delle Orobie Bergamasche. Così chiamata per il color rosso intenso della sua vegetazione in autunno, vanta grandi prati e fitti boschi. Per raggiungerla, arriva con l'auto a Valgoglio: troverai un'unica strada, che prosegue dopo aver passato il municipio. Tieni la sinistra e raggiungi la centrale di Aviasco: lascia qui l'auto, pagando il parcheggio. Imbocca dunque l'itinerario che conduce sotto la centrale: passerai da un ponticello, salirai nel bosco e affiancherai il torrente. Sarà proprio il torrente a sorprenderti, con le sue acque che scendono a balzi e le piscine trasparenti. Sali fino alla località delle cascatelle, attraversa il bosco di faggi, e raggiungi infine il rifugio Gianpace.

Verso la cascata di Val Nera

Se sei in cerca di un itinerario da percorrere insieme ai tuoi bambini, questo è perfetto. Supera Livigno e lascia l'auto nel parcheggio dell'Alpe Campaccio, sulla strada per il Passo Forcola. Imbocca la strada sterrata che conduce all'Alpe Vago e, dopo il pianoro, scegli se percorrere il sentiero 106 o il sentiero 107. Raggiungerai in entrambi i casi una deviazione, che ti condurrà alla cascata di Val Nera col suo salto di dieci metri.

Itinerario ad anello in Val Grigna

In provincia di Brescia, il Sentiero delle Miniere è un itinerario ad anello nel cuore della Foresta di Val Grigna. Perché si chiama così? Perché consente di raggiungere una delle più antiche miniere d'Europa, da cui veniva estratto il rame (la miniera non è però visitabile). Per passeggiare qui raggiungi Silter di Campolungo e imbocca la strada che percorre il fondovalle, costeggiando il corso del fiume fino alla cascata di Val Grigna. Segui poi il sentiero, che arriva sino ad una casetta (ex alloggio di studiosi), e poi al torrente su cui l'uscita della miniera si affaccia.