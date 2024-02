Il secondo posto più magico scelto per la proposta di matrimonio è vicino a Monza

Una delle location più romantiche scelte per fare la proposta di matrimonio alla propria dolce metà è vicino a Monza. Il lago di Como infatti con il suo intramontabile romanticismo dei paesaggi e degli scorci è la seconda location più gettonata per chiedere la mano alla propria dolce metà.

A rivelarlo è CasinoItaliani: il sito di intrattenimento ha analizzato gli hashtag di Instagram e TikTok, per rivelare quali destinazioni Italiane sono le più popolari per fare la grande proposta. Al primo posto c'è Roma, con la Fontana di Trevi che è la destinazione per la proposta di matrimonio più popolare in Italia, con oltre 16 milioni di visualizzazioni su TikTok e post su Instagram taggati #trevifountainproposal e #trevifountainengagement.

Poi il Lago di Como, meta facilmente raggiungibile anche da Monza e dalla Brianza, con oltre 4 milioni di visualizzazioni su TikTok e post su Instagram. Anche Positano, Roma e Venezia si collocano tra le località italiane più popolari per la proposta di matrimonio

Classifica Luogo Instagram Post TikTok Views Totale 1 Fontana di Trevi 110 16.101.053 16.101.163 2 Lago di Como 2.048 4.150.000 4.152.048 3 Positano 2.890 3.864.200 3.867.090 4 Roma 8.008 943.400 951.408 5 Venezia 7.620 454.800 462.420 6 Capri 233 107.457 107.690 7 Cinque Terre 306 54.200 54.506 8 Firenze 1.549 44.561 46.110 9 Villa Borghese 3 12.507 12.510 10 Polignano a Mare 3.420 3.420 6.840

E tra gli scorci del lago di Como tra gli angoli più gettonati ci sono le strade acciottolate di Bellagio, conosciuta anche come la "Perla del Lago" o sul versante lecchese il pittoresco litorale di Varenna che è un altro posto da non perdere, così come l'iconica Villa del Balbianello.