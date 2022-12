La magia del Presepe sull'acqua a soli 30 minuti da Monza: le foto spettacolari

Il lago di Pusiano è a soli 30 minuti di macchina da Monza e ogni Natale regala un Presepe meraviglioso che galleggia sulle sue acque e emoziona in modi diversi a seconda del colore del cielo e del tempo.

Per la sua bellezza lo aveva notato anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana lo scorso anno, pubblicando un post per decantare le bellezze del Presepe sull'acqua di Pusiano. Delle linee pure e semplici che si colorano insieme al lago e ai riflessi del cielo e con lui cambiano umore e atmosfera. Una bellissima installazione che noi abbiamo la fortuna di farvi ammirare tramite gli scatti di Maurizio Moro, il fotografo più amato e conosciuto del Comasco. Del resto le sue foto lasciano senza parole. Vediamo quindi il presepe al tramonto e il presepe in una giornata senza sole, quando le nuvole sono basse e bianche. Voi in quale versione lo preferite?

In questo primo scatto potete ammirare il Presepe sulle acque di Pusiano colorato da un bellissimo tramonto.

In questo secondo scatto di Moro, i colori sono ancora più caldi, mentre il sole è quasi scomparso.

Diversa luce e tutto cambia, resta integra solo la bellezza, sebbene con tratti e emozioni molto diverse.