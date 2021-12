Al Magico Paese di Natale puoi incontrare Babbo Natale (e visitare il suo castello)

Vuoi fare una sorpresa ai tuoi bambini, portandoli a conoscere Babbo Natale? Ti basta guidare per circa due ore, per raggiungere il Magico Paese di Natale.

In Piemonte, nel cuore del Roero e a metà strada tra Alba e Asti, Govone si trasforma fin dal 2007 nel regno di Santa Claus. Qui, laddove nell'Ottocento i Savoia trascorrevano le vacanze, grandi e piccini possono entrare nel castello di Babbo Natale. Possono imbucare la letterina, assistere ad una fiaba musicale, e fare la foto col Babbo più famoso del mondo. Online si possono acquistare i biglietti per "La Casa di Babbo Natale" (www.magicopaesedinatale.com): il musical 2021 racconta la storia del cristallo che racchiude tutti i i valori del Natale, e che alimenta i buoni propositi che tengono in vita, da migliaia di anni, la foresta di Burzee (il luogo in cui si trova la residenza di Santa Claus). L'ingresso è ogni 15 minuti, dalle 10.00 alle 19.00, e il costo è di 9 euro per gli adulti e di 8 per i bambina tra i 4 e gli 11 anni. Il musical, e l'incontro con Babbo Natale all'interno del castello, è in programma tutti i sabati e le domeniche.

Oppure, è possibile prenotare "La Scuola degli Elfi": la regina degli elfi Antea è chiamata a scegliere i nuovi piccoli elfi per la casa di Babbo Natale! Come? Con un percorso a tappe che coinvolge tutta la famiglia e darà ai piccini il diploma di Elfo professionista. L'attività, disponibile tutti i sabati e le domeniche, dura circa 1 ora e va in scena nel giardino del Castello di Babbo Natale. Il costo è di 6 euro per adulti e bambini dai 5 anni, e gli orari sono i seguenti: 10:30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30.

Infine, tutti i weekend, al costo di 16 euro a famiglia è possibile partecipare al "Cooking Christmas Show" curato dallo chef Diego Bongiovanni. Adulti e bambini condotti in un gioco a punti coinvolgente adatto a tutte le età. E, grazie alle ricette natalizie, sarà possibile imparare nozioni sul cibo e sull’alimentazione attraverso il divertimento.

Il Magico Paese di Natale è aperto fino al 19 dicembre. Ed è vicinissimo ad Asti, col suo mercatino di Natale tra i più grandi d'Italia.