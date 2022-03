Marchisio e quel selfie allo stadio a Monza

È bastato un post su Instagram per infiammare tifosi e appassionati del Monza Calcio. Il profilo social in questione è quello di Claudio Marchisio, ex Juventus e Zenit San Pietroburgo che, con una foto davanti allo stemma della squadra accompagnata dalla frase “non confermo e non smentisco”, ha creato un vero e proprio scompiglio tra i supporter.

Osservando quel post, la domanda che in molti si sono posti è: cosa ci fa “il Principino” all’U-Power Stadium? Rimetterà le scarpine, o vestirà i panni da dirigente?

In realtà niente di tutto questo. Il club di Berlusconi e Galliani, almeno per ora, dovrà fare a meno dell’ex calciatore, che si trovava in città semplicemente per girare uno spot pubblicitario.

Dopo una lunga e prestigiosa carriera, con ben 8 scudetti vinti, Claudio Marchisio ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2019, proprio dopo la sua ultima esperienza in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Oggi l’ex calciatore classe 1986 possiede un ristorante e si occupa ancora di calcio come opinionista, nulla però lascia pensare ad un suo incarico nello staff del Monza Calcio.

Il club brianzolo, che oggi occupa la quinta posizione nel campionato di serie B, dovrà quindi proseguire senza il Principino, ma chissà... I tifosi dopo l’ultimo post di Instagram un pò ci sperano.