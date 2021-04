Tra i migliori cioccolati italiani del 2021, uno è made in Brianza

Sono stati 9mila gli assaggi effettuati per l'assegnazione del Premio Tavoletta d'Oro. Un premio che, ogni anno, la Compagnia del Cioccolato assegna ai migliori cioccolati d'Italia.

Andato in scena a Castelfranco Veneto domenica 25 aprile, l'evento ha portato (anche) ad un vincitore brianzolo: Marco Colzani, titolare dell'omonimo laboratorio-pasticceria di Carate Brianza. La sua crema spalmabile nocciole e cacao ha convinto i giudici. Il merito? Va alle adeguate proporzioni e alle eccellenti qualità del cacao e delle nocciole utilizzate (le nocciole sono quelle piemontesi IGP). La nocciola è protagonista della ricetta, la crema non è collosa né gommosa né molle. E neppure acquosa. "Ha invece una struttura di tutto rispetto, una presenza al palato che potenzia le percezioni aromatiche. Le componenti oleose, pur abbondanti, non lasciano percepire alcun eccesso di grassezza. Il profumo di nocciola è vincente, inebriante, di grande soddisfazione. Ma sarebbe un peccato non fare caso anche agli aromi della componente cacao, di tutto rispetto. Un matrimonio perfettamente riuscito" si legge su Dissapore.

Un vero e proprio trionfo, tutto made in Carate Brianza.