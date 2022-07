L'infermiera brianzola che si sposa con uno sconosciuto

Si chiama Solange, ha 33 anni e viene da Nova Milanese una delle spose della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia.

Infermiera da anni, ama prendersi cura degli altri. E ha una famiglia che è il suo esempio di vita: i genitori si sono fidanzati quando avevano 14 anni, e sono ancora felicemente sposati. Sorella maggiore, Solange ama l'arte, la fotografia e la musica. Nel corso del programma, la cui prima puntata è andata in onda il 15 luglio, è stata abbinata a Michele, 29enne torinese di professione personal trainer, innamorato dello sport e molto legato ai suoi genitori.

Nella sua clip di presentazione, Solange ha spiegato di avere difficoltà a gestire le emozioni, specialmente sul lavoro. "Non ho trovato persone in grado di comprendere questo mio portare il lavoro a casa" ha detto. "Ho sbagliato anche io: all'inizio mi andava bene la leggerezza, il vivere alla giornata, poi mi sono resa conto di aver voglia di progettare. Mi voglio sposare perché voglio essere la persona che ho sempre sognato, e che nessuno mai è stato in grado di tirarmi fuori. Io so che c'è una Solange che è in grado di essere una brava moglie, una brava amica, una brava compagna".

Il programma è visibile in eclusiva in streaming su Discovery+.