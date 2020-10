Matrimonio a prima vista, è di Lissone (per metà) l'unica coppia ancora sposata

"Matrimonio a prima vista" è un reality in onda su Real Time, oggi giunto alla sua quinta edizione. Sei single in cerca d'amore arrivano all'altare senza aver mai conosciuto il proprio partner e, dopo 6 mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o se chiedere il divorzio. Ad oggi l'edizione italiana ha formato 12 coppie, ma solo una è rimasta insieme.

La seconda edizione di "Matrimonio a prima vista" ha visto nascere la coppia composta da Francesca Musci e Stefano Protraggi: una coppia per metà brianzola, visto che Francesca vive a Lissone e lavora alla Canali (Stefano è invece un maitre in Svizzera). Sono talmente innamorati, i due, che nel 2018 si sono risposati con rito religioso e sognano oggi d'ingrandire la famiglia. "Mi spiace che per le altre coppie non abbia funzionato. Io sono davvero felice, so che è stato un colpo di testa, ma ho conosciuto l’amore vero" raccontava la 33enne in una vecchia intervista.

Oltre ad aver conservato il suo vecchio lavoro, Francesca Musci è oggi molto attiva anche su Instagram. Sul celebre social conta quasi 65mila followers, con cui ama condividere gli attimi più felici della sua vita.