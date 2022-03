Le nozze brianzole di Berlusconi e l'abito (da sogno) di Marta Fascina

Il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina è decisamente la notizia di cronaca rosa del mese.

Presso Villa Gernetto (a Lesmo, nel cuore della Brianza), il Cavaliere e la sua sposa hanno ricevuto gli invitati, apostrofati dall’ex premier in un discorso come "tutte le persone a lui più care". Nella lista dei presenti nomi noti come quello di Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Alberto Zangrillo, Adriano Galliani, Gianni Letta, Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Vittorio Sgarbi. E poi Gigi D’Alessio, di cui Marta è grande fan, che si è esibito con alcune canzoni della storia napoletana come “O sarracino” e “Malafemmena”.

Impeccabile la coreografia, composta da 150 statue e fontane con giochi d’acqua. Al termine della cerimonia, tenutasi nella romantica cappella settecentesca della villa, gli ospiti si sono accomodati in sala per il pranzo, dove non sono mancati momenti di festa e allegria.



Singolare il duetto al pianoforte tra il Cavaliere e Confalonieri, che si sono esibiti in alcune canzoni in francese concludendo con “O mia bella Madunina”.

Due le torte presenti alla cerimonia, una alle mele voluta da Berlusconi, e una a tre piani a coronare i quasi tre anni d’amore tra la Fascina e l’ex premier.

La sposa in Antonio Riva

Se Silvio Berlusconi ha indossato un abito blu di Giorgio Armani, Marta Fascina ha indossato un capolavoro disegnato da Antonio Riva, creatore di abiti da sposa richiesti in tutto il mondo e originario di Lecco.

Anche se si è trattato di un matrimonio simbolico, l’abito indossato dalla 32enne deputata di Forza Italia era in stile reale. Completamente in pizzo francese bianco, con quattro metri di strascico, ha realizzato il sogno che aveva sin da bambina: quella di un matrimonio principesco.