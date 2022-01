Matrimonio a prima vista 8, arriva da Bernareggio uno dei partecipanti

L'ottava stagione di "Matrimonio a prima vista" è uscita su Discovery mercoledì 26 gennaio. Ma, su Real Time, la si potrà vedere solamente il prossimo 18 febbraio.

Reality amatissimo, frutto d'un format esportato in tutto il mondo, "Matrimonio a prima vista" abbina due sconosciuti. Che si sposano (per davvero!) e hanno poi cinque settimane di convivenza per decidere se restare sposati o se divorziare.

Tra i (non più) single dell'edizione 2022, uno arriva dalla provincia di Monza e della Brianza. Mattia, 34enne di Bernareggio, è un libero professionista nel settore degli impianti elettrici a bassa tensione. Vero punto di riferimento per la famiglia, ha un ottimo rapporto sia con i genitori sia con il fratello. Ama i viaggi all'avventura, con lo zaino in spalla, balla salsa cubana e va in moto. Come si definisce? Un ottimista col sorriso sempre sulle labbra.

Per vedere come andrà il suo matrimonio, non resta che attendere. Certo che, considerate le scorse stagioni, le premesse non sono ottimissime: ad oggi, di tutte le passate edizioni, solamente due sono ancora sposate.