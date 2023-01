Mattia Scarfò, da Lissone al "Grande Fratello Vip" (in veste di stilista)

Mattia Scarfò, talento emergente della moda, è il titolare della Unaloom Boutique di Lissone. Sognatore e ambizioso, il suo nome è oggi associato al "Grande Fratello Vip". Il motivo? Wilma Goich. La cantante, oggi in gara nel reality, sfoggia molto spesso outfit curati da Scarfò (in accordo con la manager e la costumista). Lo fa nel programma, e lo fa nel quotidiano: Mattia studia nel dettaglio ogni suo look, per mettere in risalto la sua personalità e per valorizzarla, senza mai stravolgerne lo stile.

Prima della pandemia, Mattia Scarfò lavorava nel mondo della ristorazione. Un settore particolarmente penalizzato dalla pandemia, tanto da spingerlo al cambiamento. Così ha aperto un negozio d'abbigliamento online che - fin da subito - ha avuto successo. Poi, a seguito dell'incontro con Debora Aragona, la decisione di aprire un negozio fisico a Lissone.

A guidarlo, nella sua ricerca e nel suo lavoro, è l'amore per le donne: Mattia lavora per valorizzarle, per mettere in risalto la loro unicità, per far uscire il loro potenziale. Ecco perché insieme a Debora, titolare anche di un salone di bellezza accanto al negozio, sta pensando a pacchetti completi per l'immagine della singola cliente.