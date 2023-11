Se stai cercando un modo per immergerti nell'atmosfera di Natale, i mercartini sono la risposta! Ecco dove trovarli a Monza e provincia.

Mercatini di Natale di domenica 26 novembre

Si comincia domenica 26 novembre. A Cesano Maderno, all'interno di Palazzo Arese Borromeo, va in scena "Artigiani a palazzo", dalle 10.00 alle 18.30. L'ingresso è gratuito, e sono previsti alcuni spettacoli: lo spettacolo "Mille donne a Palazzo" in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e l'esibizione dei campioni europei di pattinaggio (alle 15.30) sulla pista di Piazza Esedra. A Varedo, i Mercatini di Natale saranno allestiti dalle 15.00 alle 18.00. Non solo: La Magia del Natale, in piazza della Pace, prevede anche baby dance, balloon art, spazio letterine, Babbo Natale, folletti, zampognari e tante divertenti attrazioni. La Baita degli Alpini di Briosco, dalle 10.00 alle 18.30, domenica 26 novembre ospita il Villaggio di Natale. Sarà presente un mercatino natalizio con bancarelle, laboratori per i bambini, la Casa di Babbo Natale e l'ufficio postale dove scrivere e lasciare la propria letterina. L'ingresso è libero (e, dalle 12.00, si può pranzare in baita). Prendono il via sabato 25 novembre i mercatini di Natale dell'Enpa a Monza: gli stand verranno allestiti ogni weekend e nei festivi all'incrocio tra via Piermarini e aia Santa Maddalena, di fronte alla chiesa delle Sacramentine, e in tutti i giorni feriali sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. A Cavenago di Brianza, in piazza della Libertà, il 26 novembre è il giorno dei mercatini di Natale. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà invece aperta tutti i giorni.

Mercatini di Natale di domenica 3 dicembre

Torna a Sovico "Aspettando il Natale". Domenica 3 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00, in via G. da Sovico, piazza Frette e piazza del Caminone ci saranno negozi aperti, mercatini degli hobbisti, gonfiabili e attrazioni per bambini, ma anche un'esposizione di Vespe e biciclette d'epoca, giochi di una volta per tutta la famiglia, musiche natalizie, truccabimbi, smalti e treccine, e moltissimo altro. "Aspettando Natale" è anche il titolo dell'evento che andrà in scena a Barlassina, in piazza Cavour. L'appuntamento è dalle 9.00 alle 17.30, con mercatino degli hobbisti, dei sapori e delle associazioni del territorio, musiche e intrattenimenti nel corso della giornata, concorso "Crea il tuo Natale" e concerto di campane. Il 3 dicembre è infine la data dei Mercatini di Natale di Meda. In piazza Municipio verranno allestiti l'ufficio postale degli elfi e la casa di Babbo Natale, mentre in via Solferino, piazza Cavour e via Cialdini ci saranno dolci e bancarelle, prodotti tipici natalizi e hobbisti. In tutta l'area pedonale, inoltre, si svolgerà una luminosa parata natalizia.

Mercatini di Natale di domenica 17 dicembre

Domenica 17 dicembre, dalle 10.00, l'appuntamento è a Bovisio Masciago (piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, via Mazzini, piazzale Martiri di Odessa, via Carducci). Ad attendere grandi e piccini una pista di pattinaggio, il trenino per le vie del paese, il villaggio di Babbo Natale, concerti natalizi, un mercatino dei sapori e degli hobbisti, zampognari e tanto intrattenimento.