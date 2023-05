Viene prodotto in Brianza il miglior liquore digestivo del mondo

Prodotto ad Agrate Brianza, l'amaro Ilex è stato premiato nell'ambito dei World Drinks Awards, gli "Oscar" della categoria spirits.

Inventato da Alessandro Concilio e prodotto dall Blackmouth Spirit, l'amaro Ilex si è aggiudicato tre medaglie d'oro: medaglia d'oro per la categoria Digestive, miglior digestivo d'Italia e miglior digestivo del mondo.

Come si legge sul sito, il gusto amabile e complesso dell'amaro Ilex è frutto di un viaggio, che parte della tradizione liquoristica e da lì prende il volo tra intuizioni e voglia di innovare. Al suo interno troviamo le note citriche degli amari mediterranei, le note amare dei liquori alpini e le note balsamiche di quelli centro-europei. Lo zucchero è poco, in modo che sia godibile anche in miscelazione.

Risultato della combinazione tra 38 radici, scorze e spezie, più un ingrediente segreto in una soluzione di alcol cerealicola, Ilex ha toni caldi, agrumati e speziati. E racconta tutta la ricerca botanica condotta da Concilio e dal suo staff.