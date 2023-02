Si trova a Seregno il miglior negozio di lingerie e moda mare d'Italia

Il miglior negozio di lingerie, moda mare e trasversali d'Italia si trova a Seregno.

Aperto nel 1958, Intimo Ortopedia Abbiati si è aggiudicato la 25esima edizione del premio "Stelle Best Shop Award". Un riconoscimento che, ogni anno, giudica i migliori negozi del Paese in tema di Lingerie, Beachwear e trasversali al Prét-à-Porter. I giudici, insieme a Linea Intima, hanno scelto e valutato i negozi più rappresentativi. Cinque le categorie premiate: Reference Shops, New Generation Shops, Concept Stores, Personal Touch Shops e Fitting Specialist. Il negozio di Seregno ha vinto nella categoria Reference Shop.

Già nel 2017, Intimo Ortopedia Abbiati era stato premiato nella categoria Got Talent.

"Dedichiamo questo premio alla fondatrice della nostra boutique Teresina Abbiati, senza la quale oggi non saremmo qui. Ai nostri clienti che, scegliendoci tutti i giorni, credono in noi. Al nostro team di collaboratrici, perché il goal lo si segna insieme. Ai nostri fornitori che ci offrono prodotti di qualità, sostenibili e dal fitting e comfort unici. Alla nostra famiglia che ci sostiene sempre anche quando lavoriamo la domenica. Ai nostri amici che ci supportano in ogni nostra iniziativa": queste le parole delle titolari Alice e Annaria, su Facebook.

"Una storia imprenditoriale, la loro, capace di unire lo spirito dell'artigianalità allo sguardo verso il futuro, che le ha portate da poco a lanciare un portale eCommerce. Un’altra scommessa che sono certo vinceranno. Davvero congratulazioni!" ha scritto invece il sindaco di Seregno Alberto Rossi.