Il miglior panettone tradizionale d'Italia lo prepara una pasticceria di Concorezzo

Arriva da Concorezzo il miglior panettone artigianale d'Italia, così incoronato da "Re Panettone" (la festa del dolce milanese). A prepararlo è La Boutique del Dolce di Zoia, che consente di ordinarlo anche online.

Il Panettone Paradiso di Achille Zoia è una storia di passione, creatività e abile tecnica. Ma anche e soprattutto una storia di artigianalità tutta italiana. Amatissimo in Italia ma anche all'estero, è golosissimo non solo a Natale (la consegna a domicilio nella Provincia di Milano e di Monza e Brianza è disponibile tutto l'anno).

Ad 85 anni, Achille Zoia è considerato il Maestro della pasticceria italiana. Sabato 27 e domenica 28 novembre è stato ancora una volta protagonista di "Re Panettone", manifestazione andata in scena negli spazi milanesi del Palazzo del Ghiaccio. Incoronato "re del panettone", ha battuto un'agguerrita concorrenza salendo sul gradino più alto del podio (al secondo posto è arrivato Luca Penna della pasticceria Penna Bakery di Santa Maria di Leuca, al terzo posto Rosetta Lembo della pasticceria La Ruota di Perdifumo). I panettoni in gara per la categoria artigianale erano tutti realizzati con lievito madre e ingredienti completamente naturali, senza additivi artificiali, aromi artificiali né semilavorati.