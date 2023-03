Una tra le migliori colombe d'Italia viene preparata in provincia di Monza

Francesca Cingi, pasticcera con laboratorio a Bellusco già premiata con la medaglia d'argento al concorso “The best panettone in the world”, si è aggiudicata una seconda medaglia argentata: quella per la miglior colomba, assegnata dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria.

"Ho lavorato notte e giorno per arrivare super preparata e poter presentare davvero un ottimo prodotto" ha raccontato sui social. "Al pelo, l’ultimo giorno utile: quella notte ogni sfornata era un sospiro di sollievo, le mie colombe erano come le volevo. È arrivato sabato (giorno della partenza), le ho imbustate, le ho assaggiate, mi sono davvero piaciute. Perché condivido con tutti voi queste mie emozioni? Perché vorrei passarvi un messaggio molto importante… Mai mollare nella vita".

Francesca ha raccontato con molta sincerità le difficoltà vissute per arrivare ai suoi traguardi. Traguardi che, oggi, si traducono con una medaglia d'argento nella categoria Colomba Classica. "Un secondo posto che mi ha regalato una gioia immensa e che mi ha resa ancora più orgogliosa di me stessa! Unica donna sul podio! Con grande umiltà, vi prometto, che mi impegnerò all’inverosimile per arrivare all’oro" ha scritto.