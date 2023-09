Il borgo di George Clooney e il lago (dove prima c'era il mare): 5 gite vicino a Monza

Quello che ci aspetta è il primo weekend di settembre con il meteo che promette nuove giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Monza in questo fine settimana di fine estate. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi ultimi giorni estivi. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta al lago o in montagna.

1 . Il borgo di George Clooney

Laglio è divenuta famosa nel mondo da quando, ormai diversi anni fa George Clooney ha acquistato la sontuosa Villa Oleandra. Il pellegrinaggio in questo piccolo paese del lago di Como è ormai quotidiano. Lunghe file di turisti si avvicendano soprattutto nei giorni di weekend per un selfie con la casa della star di Hollywood a fare da sfondo. Ed è però possibile che a molti di loro, in preda alla febbre da vip, sia sfuggito l'antico borgo di Soldino (una delle cinque storiche frazioni di Laglio) che si raggiunge anche attraverso la splendida Via Verde e che si arrampica proprio alle spalle della villa dell'attore originario di Lexington, Kentucky. Continua

2 . Alta Valmalenco

L'Alta Via della Valmalenco, in Valtellina, è un itinerario di trekking a tappe che collega numerosi rifugi in quota, per una lunghezza complessiva di oltre 100 km. Si tratta sicuramente di uno dei percorsi più suggestivi per conoscere e ammirare le montagne della Valmalenco, meta molto amata anche dai milanesi. L'itinerario è costituito da otto tappe che vengono percorse normalmente in otto giorni tuttavia, a discrezione dell'escursionista, può anche essere percorso come una sorta di anello oppure scegliendo solo dei tratti parziali. Continua

3 .Otto Montagne

Con la nuova stagione il lago di Como si riapre a suoi paesaggi più suggestivi. Quelli che lo mostrano in tutta la sua bellezza dall'alto delle loro vette, alcune facilmente raggiungibili, altre da esplorare magari con l'aiuto di una guida esperta. In ogni caso le montagne lariane, e quelle dei suoi dintorni, in estate sono mete sempre suggestive che meritano di essere prese in considerazione da chi desidera aprire gli occhi a questi panorami mozzafiato. Qui abbiamo scelto le 8 montagne da scalare nei mesi di questa magnifica estate. Continua

A piedi del Monte San Giorgio, a 80 chilometri da Milano, sorge Besano, una piccola comunità dell’alta provincia di Varese che è custode di una storia che dal Triassico medio porta fino ai giorni nostri, un borgo che, anche per una classica gita fuori porta agostana, può offrire un viaggio dai mille interessi. A Besano c’era il mare, come a Milano e in tutta la Pianura Padana. Gli importanti reperti fossili ritrovati 240 milioni di anni che sono custoditi nel Museo dei Fossili di Besano raccontano infatti di un mare caldo, quasi tropicale, che continua a essere oggetto di studi e ricerche. Qui infatti è stato ritrovato il più antico scorpione Protobuthus ziliolii, primo esemplare di artropode terrestre del triassico italiano, e il grande rettile marino Besanosaurus leptorhynchus. Continua

5 .Bike Park

La vacanza sui pedali in Valle Intelvi non è solo sport, ma anche cultura e storia. Tra una discesa e l’altra è infatti possibile scoprire la storia del territorio con le vecchie mulattiere e le trincee della Linea Cadorna. Una Valle Intelvi inedita, quella da scoprire in bicicletta. Le due ruote sono la sfida più divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia comasca abbracciata da due laghi: il Lago di Como e il Lago Ceresio. Ed è proprio di questi giorni la messa in sicurezza, da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, del sentiero per MTB e per il trekking che da Erbonne sale fino a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Continua