Due forni brianzoli tra i migliori panettieri d'Italia

La guida "Pane e Panettieri d'Italia" del Gambero Rosso è finalmente uscita, e contiene l'elenco dei migliori panificatori italiani.

Tra le realtà che hanno ottenuto il riconoscimento più prestigioso, i Tre Pani, due sono brianzole: il Forno del Mastro di Monza e Cerere - L'Atelier del Pane di Triuggio.

Il Forno del Mastro, per la verità, è un veterano: è il quinto anno consecutivo che il suo lavoro viene premiato con i Tre Pani. Il suo segreto? La scelta di non sfornare troppe tipologie di prodotto, per concentrarsi invece sulla costanza della qualita?.

Cerere, che nel 2022 aveva ricevuto il premio "Bakery dell'anno", è un vero e proprio atelier del pane, che lavora con materie prime ricercate a recupero di un passato la cui tradizione invita a non sprecare.

Gambero Rosso ha riconosciuto il loro lavoro, annoverandoli nell'Olimpo dei panificatori italiani.