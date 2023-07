I migliori parchi avventura vicino a Monza

I parchi avventura sono sempre una certezza, per trascorrere qualche ora di divertimento e di adrenalina in famiglia o con gli amici. Dove trovarli? Ecco i più vicini a Monza.

FantaPark Adventure, Biassono

Di fronte al parco di Monza, il FantaPark Adventure di Biassono offre percorsi sugli alberi ma anche tiro con l’arco, laser tag, arrampicata e per i più piccoli educazione all’immagine, manipolazione ed educazione alimentare. Eco-comptibile e aperto a tutti, offre attività per adulti e bambini a partire dai due anni.

Jungle Raider Park, Albavilla

In località Alpe del Vicerè, in Via Partigiana, quello di Albavilla è solo uno dei Jungle Raider Park del comasco e del lecchese (gli altri due si trovano a Civenna e Margno). Immerso in una foresta di maestosi abeti americani, si compone di nove percorsi a difficoltà crescente, formati da carrucole, reti, ponti tibetani, scale a chiocciola, altalene e tubi di rete, ponti a sacco verticale, assi meccaniche, tronchi volanti e l’adrenalinico salto di tarzan. I passaggi in totale sono 90, con i più alti che raggiungono quota 25 metri. Quattro percorsi sono adatti anche ai bambini, di cui due accessibili a partire da 3 anni.

Monkey Park Arese

In via Vismara n. 7/A, ad Arese, il Monkey Park Arese sorge a cinque minuti d'auto dal Centro Commerciale “Il Centro".

Composto da 7 percorsi, da 1 a 15 metri di altezza, immersi nella natura, è adatto a esperti e principianti. I percorsi Rosa e Azzurro sono pensati per i più piccini, il percorso Nero è riservato agli adulti in cerca di forte emozioni. Anche qui, scarpe chiuse con suola di gomma e guanti sono obbligatori.

Tree Experience, Milano

Il Parco Avventura Tree Experience Milano-Corvetto è sito nel cuore di Parco Cassinis. Passerelle, ponti tibetani, salti nel vuoto, liane, reti e carrucole, intervallati da piattaforme, si susseguono in percorsi adatti a tutte le età. Il peso massimo per salire è di 100 kg, ed è necessario avere scarpe chiuse con la suola in gomma e guanti (che possono essere acquistati in cassa al costo di 2,5 €).

Il salto nel vuoto, riservato ai più coraggiosi, è unico in Italia. Accessibile a partire dai 10 anni, consente di lanciarsi da una piattaforma di 15 metri.