Tre brianzoli tra i migliori parrucchieri d'Italia

La Top hairstylist d’Italia, la Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia, ha premiato tre realtà brianzole: Noir 05 di Usmate Velate, Fucci Hair Monza e Stefano Conte di Monza. A valergli il premio sono state le abilità tecnico-artistiche, ma anche la capacità di interpretare le tendenze e di disegnare mode.

Noir 05 di Eros Foramiglio è una realtà dinamica, con alle spalle la formazione di Aldo Coppola e una lunga esperienza in tagli e colorazioni uniche. Qui si viene per un look alla moda, ma anche per usufruire di un servizio di consulenza e per settoporsi a trattamenti tricologici curativi.

Fucci Hair Monza è una sorta di spazio relazionale fatto di accoglienza, rituali di benessere e massima sinergia. Guidato da Alberto Fucci e Claudia De Luca, ruota attorno ad un mantra: i capelli sono strumento d’attrazione e veicolo di un messaggio. Per questo motivo, i prodotti utilizzati sono eco-friendly.

Vicino al Duomo di Monza sorge invece il salone di Stefano Conte, stilista e direttore artistico di Fanola, creatore di immagini e di stili, firma dei look di diverse star di radio, musica e TV. Con una chiara impronta punk-rock, Conte realizza colorazioni avanguardiste e tagli che anticipano le mode.