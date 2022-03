Parrucchieri migliori d'Italia, tre premiati a Monza

Come ogni anno, da vent’anni a questa parte, la Top Hairstylist (guida ai migliori parrucchieri d’Italia) ha selezionato i migliori negozi di acconciature dello Stivale. Un book di 208 pagine, dove vengono illustrati i 200 Top Hairstylist italiani sugli 86.000 esistenti.

Oggi, in tema acconciature, le donne sono sempre più esigenti. E sono alla ricerca di continui miglioramenti, al fine di avere un solo risultato: sentirsi belle e a proprio agio.

I criteri presi in considerazione per formare la Top List, oltre al risultato finale come commentato dalle clienti, sono: l’ambiente, l’accoglienza, la cortesia e infine i prodotti utilizzati e venduti, che ovviamente devono essere di ottima qualità.

Quali sono i migliori parrucchieri di Monza e provincia? Scopriamolo insieme.

A&C Fucci Salon Concept, Monza

Un ambiente fatto di accoglienza, attenzione verso il cliente, sinergia e benessere. Così viene descritto il salone monzese dai titolari e fondatori Alberto Fucci e Claudia De Luca. Un team altamente specializzato nel capire il percorso da intraprendere insieme al cliente, fatto di ricerca della sua personalità, al fine di trovare una soluzione di stile su misura e che sia facilmente gestibile anche fuori dal salone. All'A&C Fucci Salon Concept, però, non si viene solo per tagli, colore, pieghe & co. È qui possibile sottoporsi anche a trattamenti di talassoterapia, cromoterapia e a innumerevoli massaggi.

Stefano Conte Parrucchiere, Monza

Creatività e stravaganza: queste le parole d’ordine del salone gestito da Stefano Conte e dal suo team. Volto noto nei backstage di importanti trasmissioni televisive, Stefano guida il suo salone con l’obiettivo di rinnovare il look dei clienti attraverso diversi stili come il cotonato, il punk rock, lo stile pin up e i colori più stravaganti. Un ambiente fatto di genialità cortesia, aperto agli scambi intellettuali e arricchito da uno studio fotografico allestito al piano inferiore.

Noir 05, Usmate Velate

Forte di una costante formazione presso Aldo Coppola, e della collaborazione con il gruppo stilistico italiano Beautick, il salone Noir 05 si avvale di tecniche e metodi innovativi. Per Eros Foramiglio, direttore e proprietario del salone, una donna non deve sentirsi dipendente dalla moda, ma servirsene per valorizzarsi. Al salone Noir 05, i clienti trovano immersi in un ambiente moderno, dinamico e ottimamente gestito dallo staff.