"Pizze in viaggio", le migliori pizze da taglio e da asporto che puoi assaggiare in Lombardia

È finalmente uscita la 50 top pizza 2022, la guida online che ogni anno premia le migliori pizzerie in Italia e nel mondo tenendo conto ovviamente della pizza, ma anche del servizio, del locale, i tempi d’attesa e le bevande proposte dal locale.

Oggi parliamo della categoria “50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e da asporto”. Tra le premiate troviamo tre pizzerie da taglio e da asporto: nessuna si trova a Monza e dintorni, purtroppo. Ma, se ti trovi di passaggio o se hai voglia di organizzare una piccola gita, potresti approfittarne per "testare" quelle pizze così speciali.

Al 18esimo posto troviamo “Alimento” di Brescia. Sito nella parte antica della città, Alimento è un locale- laboratorio dove si possono apprezzare pizze e focacce in teglia e al taglio preparate con lievito madre e materie prime di ottima qualità. Tra le più apprezzate e consigliate, la pizza con acciughe, pomodoro e olive taggiasche, o la focaccia con crema di formaggi e cipolla rossa. Per accompagnare queste specialità del forno, Alimento consiglia il Sürlo, un bitter naturale simile allo Spritz.

Al 23esimo posto troviamo “Pizzottella”, una pizzeria da taglio nel cuore di Milano. Siamo nella zona di Porta Romana, dove i titolari del locale deliziano i clienti con un’ottima pizza preparata secondo le tradizioni romane. I fortunati avventori di “Pizzottella” possono gustare pizze al taglio ispirate agli iconici piatti laziali, come l’amatriciana, la cacio e pepe o la carbonara. Un vero e proprio angolo di Roma a Milano.

Infine, al 32esimo posto si piazza la bergamasca “Scrocchia”. Dal suo nome, la specialità della casa: la pizza Scrocchia, appunto, croccante e servita in 38 versioni diverse tutte preparate con ingredienti freschi e di ottima qualità (per due persone). Le stesse pizze vengono servite anche in versione tradizionale, con impasto leggero e un contorno alveolato.